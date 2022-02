Van Uytvanck boekt zege in eerste ronde van de Qatar Total Open

In de eerste ronde van de Qatar Total Open heeft Alison Van Uytvanck de overwinning gepakt.

Van Uytvanck haalde het van de Russische Vera Zvonareva. Setstanden waren twee keer 6-4.

In de volgende ronde wacht een zware opdracht. Dan speelt Van Uytvanck tegen de winnaar van het duel tussen Jil Teichmann en Angelique Kerber.

Van Uytvanck en Flipkens nemen samen ook deel aan het dubbeltoernooi. Elise Mertens speelt ook het enkelspel nog, maandag tegen de Italiaanse Jasmine Paolini. In het dubbelspel is Mertens in de eerste ronde vrij.