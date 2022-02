Greet Minnen zet toernooi van Altenkirchen op haar naam

Greet Minnen heeft het IFT-toernooi van het Duitse Altenkirchen gewonnen.

In de finale haalde Minnen het van de Oekraïense Daria Snigur. Ze wist de klus te klaren in twee sets: 6-4 en 6-3.

Voor Minnen was het de negende ITF-zege in haar carrière. De laatste grote zege op een ITF-toernooi van Minnen was in 2019 in Yokohama.

Dit jaar werd Minnen zowel in Melbourne als op de Australian Open in de eerste ronde uitgeschakeld.