Elise Mertens wint gemakkelijk finale van dubbelspel in Dubai

Op het WTA-toernooi van Dubai heeft Elise Mertens de dubbelfinale vrij gemakkelijk gewonnen.

Elise Mertens speelde de dubbelfinale met haar Russische partner Veronika Kudermetova. Ze wonnen de finale bijzonder vlot.

Tegenstanders waren de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letse Jelena Ostapenko. Zij moesten het onderspit delven met 6-1 en 6-3.

De zege in Dubai is voor Elise Mertens de veertiende dubbeltrofee in haar carrière. Ze heeft ook zes titels in het enkelspel al gepakt.