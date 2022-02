Greet Minnen begint en eindigt sterk en schaart zich zo bij de laatste vier in Altenkirchen

Greet Minnen ligt nog altijd op schema voor de titel in Altenkirchen. Bij de laatste vier zit ze alvast na haar overwinning tegen Cristina Bucșa. Vooral in het begin van de wedstrijd en op het einde maakte Minnen behoorlijk indruk.

Een beter wedstrijdbegin had Greet Minnen zich niet kunnen inbeelden: meteen een 3-0-voorsprong, waarmee de toon gezet was. Een dominante Minnen hoefde op de eigen opslag in de hele set maar één puntje af te geven. Een straffe statistiek! Met een vlotte setwinst had ze de weg naar de halve finales ingezet.

Niet zo snel, dacht Bucșa. In de tweede set kon de Spaanse Minnen toch al meer in problemen brengen. Steeds meer eigenlijk naarmate die set vorderde. Bij 3-3 won Bucșa twee spelletjes op rij en zo was Minnen op achtervolgen aangewezen. Het was een achterstand die ze niet meer kon goedmaken.

MINNEN EFFICIËNT IN DERDE SET

Het verschil moest dan maar in de derde set gemaakt worden. Door heel efficiënt te zijn in de eerste drie games van de beslissende set, deelde Minnen haar tegenstandster een tik uit. Nadien ging het ook weer steeds vlotter lopen, deze keer kon de kwalificatie haar niet meer ontsnappen. Minnen won met 6-2, 4-6 en 6-1.