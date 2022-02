Elise Mertens en dubbelpartner kennen deze keer iets minder moeite en spelen voor de titel in Dubai

Elise Mertens en haar dubbelpartner maken nog altijd kans op de titel in Dubai. Met iets minder moeite dan in hun vorige match, toen ze een achterstand van een set en een break ophaalden, rekenden Mertens en Kudermetova af met de Chinese dames Xu en Yang.

Nadat de eerste vier spelletjes gelijk verdeeld waren, gingen Mertens en Kudermetova de services van beide Chinese meisjes volop bestoken. Het winnen van het beslissende punt in het vijfde spel was belangrijk om Xu en Yang een tik uit te delen. Van 2-2 ging het naar 5-2. Xu en Yang pruttelden hierna nog wat tegen, desalniettemin haalden Mertens en Kudermetova de set overtuigend binnen.

Xu en Yang reageerden door in de tweede set 0-2 voor te komen. Mertens en Kudermetova werkte die achterstand onmiddellijk weg. Vervolgens bleef het wel spannend tot het einde van de set. Bij 6-5 forceerden Mertens en Kudermetova een beslissend punt en wisten dat ook naar zich toe te halen. Zo was de match plots gedaan: met 6-3 en 7-5 gaan Mertens en haar Russische dubbelpartner naar de finale in Dubai.