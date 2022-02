Belgische vlot door in Doha na opgave tegenstander

In Doha zijn momenteel een aantal Belgische tennisters in actie. Eentje daarvan heeft alvast een pittig duel achter de rug.

Maryna Zanevska (WTA-69) speelt in de kwalificaties van Doha en daar kwam ze op donderdagvoormiddag de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA-100) tegen.

Opgave

In de eerste set ging de Belgische meteen vlot van start, uiteindelijk won ze de set ook met 6-3. In set twee ging ze op haar elan door.

Bij een 3-0 voorsprong moest de Amerikaanse de handdoek in de ring werpen, waardoor Zanevska snel klaar was. In de volgende kwalificatieronde wacht Kaja Juvan (WTA-92).