Ruben Bemelmans verliest met Duitse dubbelpartner nipt in drie sets in kwartfinales Forli

Wat was het nipt, maar Ruben Bemelmans overleeft de kwartfinales van het dubbelspel in Forli niet. Met zijn Duitse dubbelpartner Maximilian Marterer op tegen Šančić en Zelenay. De Kroaat en Slovaak haalden het met 6-4, 4-6 en [10-8].

Bemelmans en Marterer hadden zich geplaatst voor de kwartfinales door de Nederlanders De Jong en Stevens te verslaan. Graag wilden Bemelmans en Marterer uiteraard nog een ronde verder. Na iets meer dan een halfuur bleken Šančić en Zelenay echter net iets sterker in de eerste set.

Halverwege de tweede set stond het 3-3. Het kon dus nog twee kanten uit: ofwel een overwinning in twee sets voor Šančić/Zelenay ofwel een super tiebreak. Het werd dat laatste, want richting het einde van de tweede set konden Bemelmans en Marterer het verschil maken.

SPANNENDE SUPER TIEBREAK

Zo dwongen ze dus de super tiebreak af en daarin werd het bijzonder spannend. Om het eerst tien punten scoren, met een verschil van minstens twee punten, was de opdracht. Daar slaagden Šančić en Zelenay nipt in. Zuur voor Bemelmans en Marterer, die dus stranden in de kwartfinales van het challengertoernooi.