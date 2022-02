Greet Minnen komt na eerste set helemaal onder stoom en plaatst zich voor kwartfinales in Altenkirchen

Greet Minnen heeft zoals verwacht de kwartfinales bereikt in Altenkirchen, al was het na de eerste set wel even schrikken. Die moest Minnen immers inleveren, maar nadien stond er geen maat op haar en kwalificeerde ze zich nog vlot.

Ella Seidel, een onbekende Duitse, was de opponente van Minnen in de achtste finales. Weinig waarschijnlijk dat Minnen veel over haar wist en dan is het toch even uitkijken. Seidel ging enthousiast van start en nam meteen een voorsprong. De kloof van twee games bleef in het vervolg van de set op het bord, zonder dat Minnen haar tegenstandster echt in de problemen kon brengen.

Wakker schieten moest Minnen dus doen. Door twee spannende games in het begin van de tweede set naar zich toe te trekken, deelde ze Seidel wel een tik uit. Die moest daar even van bekomen en voor ze het wist had Minnen de tweede set al in een beslissende plooi gelegd. Bij 5-0 sprokkelde Seidel wel nog een keer een game.

MINNEN OP TOERENTAL

Dat was overigens de laatste keer dat dit haar zou lukken. Minnen had nu alle schroom van zich af gegooid en was helemaal op toerental gekomen. Geen moment keek ze nog achterom, ondanks het setverlies werd het alsnog een overtuigende kwalificatie. Met 4-6, 6-1 en 6-0 was Minnen Seidel de baas.