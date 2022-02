Bonaventure en Cascino verzilveren matchbal niet en lijden zure nederlaag in kwartfinales Altenkirchen

Wat waren Ysaline Bonaventure en haar dubbelpartner Cascino er dicht bij. Een matchbal kregen ze zelfs om zich te plaatsen voor de halve finales op het ITF-toernooi van Altenkirchen. Nadien liep het toch nog mis voor de Belgische en de Française.

In het wedstrijdbegin leek het al een moeilijke opgave te worden voor de twee. De Zwitserse meisjes Bandecchi en Waltert namen meteen afstand en liepen alleen nog maar verder weg. Met name door twee keer het beslissende punt te winnen in de laatste twee spelletjes van de openingsset.

Bonaventure en Cascino lieten zich niet kennen en hadden in de tweede set al vroeg een break voorsprong te pakken. Bandecchi en Waltert reageerden wel en kwamen onmiddellijk langszij. Hierna was het echter weer aan Bonaventure en haar partner: via drie gewonnen spelletjes op rij forceerden ze een super tiebreak.

VAN 8-9 NAAR 11-9

Beide dubbelteams maakten er vervolgens een echte nagelbijter van. Bonaventure en Cascino kwamen 8-9 voor: matchbal dus. Het niet benutten van dit matchpunt zouden ze zich beklagen. Alle volgende punten gingen naar hun tegenstandsters. Bandecchi en Waltert schaarden zich met 6-2, 3-6 en [11-9] bij de laatste vier duo's, ten koste van Bonaventure/Cascino.