Zege even in zicht maar David Goffin verliest toch opnieuw in de eerste ronde

Opnieuw een nederlaag in de eerste ronde van een toernooi voor David Goffin. De eerste set wist hij nochtans wel te winnen in zijn wedstrijd tegen de Fin Ruusuvuori, die eerder deze maand nog de finale van een toernooi haalde. Ruusuvuori stapte ook ditmaal als winnaar van de baan.

Het was in Doha een eerste set met constant breakkansen heen en weer, voor beide spelers. Goffin leek afstand te breaken, maar slikte onmiddellijk een rebreak halfweg de set. Even later lukte het dan toch om twee spelletjes op rij te winnen en dat leverde hem ook setwinst op.

RUUSUVUORI PLOTS VEEL STABIELER

Toen Goffin 2-4 voor kwam in de tweede set, leek de overwinning in het verschiet de liggen. Vanaf dat moment was Ruusuvuori echter veel meer solide op de eigen service, waardoor Goffin plots de enige speler was die op zijn opslag kansen moest toestaan aan de tegenstander.

Ruusuvuori ging niet enkel meteen op en over Goffin om alsnog die tweede set te pakken, ook in de derde set had de Fin meteen een voorsprong beet. Een reeks van spelletjes op rij was zo een feit en werd Goffin fataal. Onze landgenoot kreeg ook hierna nog een break aan zijn been. Het werd 4-6, 6-4 en 6-1. Goffin dus meteen out in Doha.