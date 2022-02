Ysaline Bonaventure kan Russische weinig in de weg leggen in enkelspel in Altenkirchen

Ysaline Bonvanture wilde na reeds een zege in het dubbelspel in Altenkirchen er in het enkelspel nog eentje bijdoen. Dat liep behoorlijk anders dan ze voor ogen had, want de Russische Anna Blinkova bleek veel te sterk. Het werd 6-3 en 6-1.

Bonaventure wist snel waar ze aan toe was, want na drie games stond ze 3-0 achter. In eerste instantie kwam ze nog wel goed terug naar 3-2. Vervolgens nam Blinkova wel opnieuw afstand. Op haar eigen opslag kende Bonaventure nog wel een vlot spelletje. Dat kon haar echter niet meer aan setwinst helpen. Die setwinst kwam er ook in de tweede set niet voor Bonaventure. Ze won wel het openingsspelletje, maar vanaf dan was het grotendeels al Blinkova wat de klok sloeg. In het laatste game beet Bonaventure nog wel van zich af. Ook in dit spelletje viel het dubbeltje langs de kant van Blinkova, waardoor er een duidelijke 6-3 en 6-1 op het scorebord verscheen.

