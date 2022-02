Topreekshoofd Greet Minnen maakt gehakt van 18-jarige Russische in Altenkirchen

Greet Minnen verwacht veel van het toernooi in Altenkirchen, waar ze het topreekshoofd is. Ze heeft alvast indruk gemaakt in haar eerste partij. De 18-jarige Ekaterina Kuznetsova kon Minnen in de eerste ronde helemaal niets in de weg leggen.

Kuznetsova heeft nog geen WTA-ranking en staat nog helemaal aan het begin van haar carrière. Greet Minnen kende op het ITF-toernooi in Altenkirchen alvast geen genade met de youngster. Het kon niet duidelijker zijn wie de beste speelster was. De laatste acht punten in de eerste set gingen allemaal naar Minnen, Kuznetsova kreeg een 6-0 om de oren. In het begin van de tweede set kon Kuznetsova haar eerste opslagspel wel blanco binnenhalen. Een voorbode van meer spanning in de wedstrijd? Neen, helemaal niet, want dat was meteen het laatste spelletje dat de jonge vrouw naar haar toe kon trekken. Met vijf gewonnen games op rij raasde Minnen richting winst en kwalificatie voor de volgende ronde.

