Sander Gillé en Joran Vliegen stuiten op Bopanna en top 15-speler in kwartfinales Doha

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn gestrand in de kwartfinales in Doha. Met Bopanna en top 15-speler Shapovalov - de nummer 11 in de dubbelranking - kregen ze ook stevige tegenstanders voorgeschoteld. De match draaide uit op een spannende tweesetter, in het nadeel van de Belgen.

Bij 2-2 slaagden Bopanna en Shapovalov erin om drie spelletjes op rij te winnen. De eerste set leek op dat moment al verloren voor Gillé en Vliegen, maar onze landgenoten kwamen knap terug van 5-2 naar 5-5. Zo kwam er nog een tiebreak aan te pas in de eerste set en ook daarin kwam het tot een 5-5-score. Nadien waren het toch telkens Bopanna en Shapovalop die op setpunt kwamen: hun derde kans was raak. Door het beslissende punt te verliezen in het derde game van de tweede set, keken Gillé en Vliegen in die set al vroeg tegen een achterstand aan. Groot was het verschil tussen beide duo's niet, maar de kleine details waren net in het nadeel van het duo Bopanna/Shapovalov. Het lukte voor Gillé en Vliegen niet meer om de achterstand op te halen. Eindstand: 7-6 (9/7) en 6-4 voor de Indiër en de Canadees.

Lees ook... Sander Gillé en Joran Vliegen hebben super tiebreak nodig maar wel naar kwartfinales Doha