Sander Gillé en Joran Vliegen hebben super tiebreak nodig maar wel naar kwartfinales Doha

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben de kwartfinales bereikt in Doha. Er was wel een super tiebreak nodig om zich te ontdoen van het Tunesisch-Qatarese duo Jaziri/Zayid. Uiteindelijk verzekerden de Belgen zich wel van kwalificatie en dat is uiteraard het allerbelangrijkste.

De Qatarees Zayid heeft momenteel geen ranking, Gillé en Vliegen begonnen dan ook als torenhoge favorieten aan deze partij. Ze vervulden die rol aanvankelijk ook helemaal. Ze kenden op de eigen opslag helemaal geen problemen, terwijl ze wel de service van zowel Jaziri als Zayid wisten af te nemen. Het werd een klinkende 6-1 in de eerste set.

Door twee keer een beslissend punt te winnen, kwamen Gillé en Vliegen in de tweede set meteen 2-0 voor. Het leek over & out voor Jaziri en Zayid, maar die maakten er even later 3-3 van. Het vervolg van de set was gelijkoopgaand. Jaziri en Zayid openden de tiebreak door vijf punten op rij te winnen. Een derde set, oftewel een super tiebreak, was zo in de maak.

BELGEN LOPEN SNEL UIT IN SUPER TIEBREAK

Gillé en Vliegen wisten hun kalmte wel te bewaren. Ze liepen in die super tiebreak snel 4-1 uit, een voorsprong die ze nog verder zouden uitbouwen naar 9-3. Hun tegenstanders spruttelden hierna nog wat tegen, maar Gillé en Vliegen haalden wel degelijk de overwinning binnen. Het werd 6-1, 6-7 (2/7) en [10-6].