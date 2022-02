Kim Clijsters gaat het in Dubai opnemen tegen gestopte grandslamkampioene

Kim Clijsters gaat nog eens op de baan stappen om wedstrijden te spelen. In Dubai staat de al gestopte grandslamkampioene Caroline Wozniacki haar onder meer op te wachten. De Expo 2020 Dubai Tennis Week lokt heel wat mooi volk.

Het gaat om een weekend van demonstratietennis, met ook sterren uit het verleden zoals John McEnroe en Richard Krajicek die present tekenen. In enkel-en dubbelwedstrijden zal er op 19 en 20 februari gespeeld worden naar twee gewonnen sets.

OPENINGSWEDSTRIJD

De openingswedstrijd in de Expo Sports Arena gaat tussen Kim Clijsters en Caroline Wozniacki. Dat is meteen een heruitgave van de US Open-finale van 2009. Toen nam Clijsters de maat van Wozniacki. Clijsters zal voor het eerst in actie komen sinds ze meedeed aan de World Team Tennis. Haar laatste officiële match dateert van oktober 2021 op Indian Wells.

Haar eerste tegenstandster in Dubai, Caroline Wozniacki, heeft al een punt gezet achter haar professionele carrière. De Deense is wel nog aan het trainen omwille van een afscheidsmatch die ze gaat spelen in haar thuisland. Dat evenement is steeds weer uitgesteld door de coronacrisis en staat nu gepland op vijf april.