Elise Mertens kan in het dubbel wél winnen in Dubai, andere landgenote sneuvelt daar in achtste finales

Twee landgenotes kwamen in Dubai in actie in het dubbel: Elise Mertens heeft haar wedstrijd winnend kunnen afsluiten, aan de zijde van haar dubbelpartner Kudermetova. In drie sets versloegen ze Kichenok en Olaru. Zimmermann verloor samen met Silva wel haar dubbelmatch.

In het enkelspel is Mertens reeds uitgeschakeld in Dubai, in het dubbelspel kon ze dus wel al een succesje boeken. De Oekraïense Kichenok en Roemeense Olaru waren de eerste tegenstandsters in het dubbelspel. Mertens en Kudermetova kwamen 1-3 achter, maar konden die achterstand wel onmiddellijk goedmaken. Nadien gaven beide dubbelteams mekaar geen duimbreed toe, een tiebreak kondigde zich aan. Daarin wonnen Mertens en Kudermetova de eerste vijf punten: een bonus die ze niet meer uit handen gaven. In de tweede set vielen er veel meer breaks te noteren: zes op een rij liefst. Zo werd het 4-4 en nadien konden Kichenok en Olaru het verschil in de set nog maken. Een supertiebreak dus, met weer het gekende recept. Vijf punten op rij voor Mertens/Kudermetova, het duo dat het nadien ook kon afmaken (7-6(7/4), 4-6 en [10-6]). ZIMMERMANN VERLIEST Mertens en Kudermetova waren Nadiya Kichenok tegengekomen, eerder op de dag nam Kimberley Zimmermann het op tegen Lyudmyla Kichenok, die werd bijgestaan door Ostapenko. Zimmermann speelde aan de zijde van de Britse Silva. Zij verloren met 6-3 en 6-4.

