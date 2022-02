Opgeviste Zizou Bergs gaat er toch uit in eerste ronde

Op het ATP-toernooi in Marseille (Frankrijk) is Zizou Bergs in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld.

Bergs ging er in de tweede kwalificatieronde uit in Marseille, maar hij werd opgevist omdat de Italiaan Gianluca Mager forfait moest geven. In de eerste ronde verloor Bergs met 1-6, 6-3 en 6-4 van de Deen Holger Rune (ATP 90). Daardoor mist Bergs in de achtste finales een duel met de Rus Aslan Karatsev (ATP 15), reekshoofd nummer vier in Marseille.