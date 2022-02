Kirsten Flipkens uitgeschakeld in dubbelspel in Dubai

Kirsten Flipkens is in de eerste ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in Dubai uitgeschakeld.

Samen met de Kazachse Anna Danilina verloor Flipkens met 7-5, 3-6 en 10/5 van de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Australische Ellen Perez. In de volgende ronde wachtte mogelijk een duel met Elise Mertens en de Russin Veronika Kudermetova. Zij hadden dan wel eerst nog Oekraïens-Roemeense duo Nadiia Kichenok-Raluca Olaru moeten opzijzetten.