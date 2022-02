Greet Minnen uitgeschakeld in dubbelspel van Altenkirchen

Op het ITF-toernooi van het Duitse Altenkirchen is Greet Minnen er niet in geslaagd de tweede ronde te halen.

Samen met de Roemeense Andreea Mitu verloor Greet Minnen met 6-4, 1-6 en 10/3 van de Spaanse Cristina Bucsa en de Tsjechische Anastasia Detiuc.

Ysaline Bonaventure won wel in het dubbelspel. Zowel Minnen als Bonaventure spelen ook in het enkelspel mee in Altenkirchen.

Minnen speelt tegen Ekaterina Kuznetsova, Bonaventure tegen Anna Blinkova. Beide tegenstanders zijn Russische tennisters.