Gaat Novak Djokovic nog meer grandslamtoernooien missen? "Ik ben niet tegen vaccinatie, maar de vrije keuze is wel het belangrijkste"

Novak Djokovic is niet gevaccineerd tegen het coronavirus, maar hij is ook niet tegen de vaccinatie. Toch lijkt de nummer één van de wereld niet snel van plan te zijn om zich te laten vaccineren, aangezien hij voor de vrije keuze is.

Novak Djokovic wil zelfs heel ver gaan om zich te niet moeten laten vaccineren. Zo is hij zelfs bereid om nog andere grandslamtoernooien te missen. "Ik weet dat ik op dit moment heel wat toernooien niet zal kunnen doen, maar ik ben bereid om die prijs te betalen", aldus Djokovic en staat te lezen bij Sporza. "Ik ben bereid om zowel Roland Garros als Wimbledon te missen. Het essentiële principe voor mij is vrije keuze en het is belangrijker voor mij om te kunnen beslissen over mijn eigen lichaam dan eender welke titel", legde de nummer één van de wereld uit.