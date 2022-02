Elise Mertens uitgeschakeld door heropgeviste speelster op toernooi van Dubai

Elise Mertens heeft de eerste ronde van het WTA-toernooi in Dubai niet overleefd.

Mertens is uitgeschakeld na een verliesbeurt tegen de Zwitserse Jil Teichmann, het nummer 35 van de wereldranglijst.

Mertens verloor in twee sets (2-6, 4-6) na 1 uur en 24 minuten tennis. Teichmann was uitgeschakeld in de kwalificaties, maar mocht Anett Kontaveit die forfait gaf vervangen.

In de achtste finales speelt Teichmann tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 15). Zij won van de Egyptische Mayar Sherif (WTA 65) met 6-2 en 6-3.

Vorig jaar bereikte Elise Mertens de halve finales in Dubai. Ze verloor toen van Garbine Muguruza, die het toernooi won.

Mertens speelt in Dubai nog het dubbel met haar Russische partner Veronika Kudermetova. Tegenstanders zijn het Oekraïens-Roemeens koppel Nadiia Kichenok-Raluca Olaru.