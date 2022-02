Reilly Opelka plaatst zich voor finale ATP-toernooi van Dallas na langste tiebreak ooit

Reilly Opelka heeft zich op het ATP-toernooi van Dallas kunnen plaatsen voor de finale. Het werd een echte thriller, maar uiteindelijk haalde de Amerikaan het van zijn landgenoot na de langste tiebreak ooit.

Het werd een zeer lange wedstrijd tussen John Isner en Reilly Opelka. Zo waren ze in de eerste set al aan elkaar gewaagd, maar Opelka haalde deze set nog wel binnen na een tiebreak. Zo werd het 6-7 (7/9).

De tweede set duurde dan weer enorm lang, want we waren getuige van de langste tiebreak in de geschiedenis van het ATP-circuit. Zo haalde Opelka de set uiteindelijk binnen met 6-7 (22/24). Opelka heeft zich zo geplaatst voor de finale in Dallas ten koste van Isner.