Avontuur van Zizou Bergs is Cherbourg is voorbij: landgenoot strandt in halve finales

Zizou Bergs is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van het Challenger-toernooi in het Franse Cherbourg. Onze landgenoot verloor in de halve finale in drie sets van de Fransman Bonzi.

Zizou Bergs wilde in Cherbourg heel graag naar de finale, maar dan moest onze landgenoot wel voorbij de Fransman Bonzi, de nummer 68 van de wereld. In de eerste set begon Bergs alvast goed, want hij haalde de set binnen met 4-6. Ook in de tweede set deed Bergs het goed, maar Bonzi was op het juiste moment net iets sterker en bracht de bordjes in evenwicht met 7-5. Er moest een beslissende set afgewerkt worden en daarin Bonzi duidelijk te sterk voor Bergs. Het werd 6-1 en daardoor is Bergs uitgeschakeld in Cherbourg.