Zizou Bergs wint overtuigend Belgisch onderonsje en bereikt de halve finales in Cherbourg

Een heel leuk gegeven in Cherbourg: er stond een Belgisch onderonsje op het menu met Zizou Bergs en Ruben Bemelmans. De inzet: een plekje in de halve finales van het challengertoernooi. Dat ging naar Bergs, die duidelijk de betere was.

Bergs is ondertussen ook de hoogste geplaatste speler van de twee: hij staat 188ste op de ATP-ranking, Bemelmans is het nummer 218 op de wereldranglijst. Op zich ook niet zo'n groot verschil, maar in deze wedstrijd werd de ranglijst wel gerespecteerd.

Wat wil zeggen: Bergs zorgde voor het betere tennis. Hij had al vroeg in de wedstrijd een break te pakken. Bergs liep nadien alleen maar verder uit. Na een tweede break werd het in deze eerste set 6-3. Exact dezelfde score zou ook op het scorebord komen in de tweede set.

BERGS SERVEERT HET UIT

Ook ditmaal stond Bergs er al vrij snel goed voor. Het was dan nog kwestie om de match te kunnen uitserveren en ook op dit gebied faalde Bergs niet. Voor Bemelmans zit een mooi toernooi er in de kwartfinales op, Bergs gaat naar de laatste vier. Wel spelen ze allebei nog - als duo dan nog - in het dubbelspel.