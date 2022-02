Kimmer Coppejans uitgeschakeld in Bangalore

Kimmer Coppejans heeft de kwartfinales van het Challengertoernooi in Bangalore niet overleefd.

Coppejans verloor na een uur en 42 minuten spelen van de Kroatische kwalificatiespeler Borna Gojo. Setstanden waren 7-5 en 6-4.

Ook in het dubbelspel is Coppejans uitgeschakeld. Hij verloor samen met de Fransman Mathias Bourgue in de eerste ronde.

Thuisspelers Sriram Balaji en Vishnu Vardhan waren met 4-6, 6-4 en 10/3 de betere.