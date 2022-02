Greet Minnen strandt in kwartfinales in Grenoble

In het IFT-toernooi van het Franse Grenoble is Greet Minnen uitgeschakeld in de kwartfinales.

Minnen verloot met 7-6 (7-5) en 6-3 van de Duitse Tatjana Maria, nochtans een pak lager gerangschikt dan onze landgenote. In de eerste ronde had Maria ook al Ysaline Bonaventure uitgeschakeld op het toernooi van Grenoble. Donderdag was Minnen uitgeschakeld in de halve finales van het dubbelspel.