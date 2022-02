Geen halve finale voor Yanina Wickmayer in dubbelspel

Yanina Wickmayer heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finale van het dubbelspel op het ITF-indoortoernooi van Porto.

Samen met de Japanse Kurumi Nara verloor Wickmayer in de kwartfinale van het Franse duo Audrey Albie en Leolia Jeanjean.

Het tweede reekshoofd was te sterk met 4-6, 6-4 en 11/9 in de supertiebreak. Voor Wickmayer was het toernooi van Porto haar comeback na haar zwangerschap.

Via twee kwalificatierondes had ze zich geplaatst voor de hoofdtabel, maar in de eerste ronde verloor ze van de Italiaanse Giulia Gatto-Monticone.