Elise Mertens mist drie setballen en kraakt vervolgens tegen topreekshoofd in kwartfinale Sint-Petersburg

De kwartfinales zijn het eindstation geworden voor Elise Mertens in Sint-Petersburg. Topreekshoofd Maria Sakkari was te sterk, al waren er wel kansen voor Mertens. In de eerste set dwong onze landgenote bijvoorbeeld setballen af, die kon ze helaas niet kon benutten.

Met Sakkari - Mertens kreeg Sint-Petersburg de kwartfinale die verwacht werd: het eerste reekshoofd tegen het achtste reekshoofd. Mertens liep 2-4 uit en had ook twee kansen om er 2-5 van te maken. De wedstrijd kantelde vervolgens echter de andere kant op: Sakkari ging van 2-4 naar 5-4 en had dan al twee setballen. Die wist Mertens weg te werken.

Een tiebreak zou beslissen over de eerste set en daarin kwam Mertens 4-6 voor. Die twee setpunten resulteerden niet in setwinst en ook een derde setbal kon Mertens niet verzilveren. Het zou haar zuur opbreken, want Sakkari ging vervolgens nog een keer erop en erover. De Griekse met de eerste set aan de haal en met de wind in de zeilen, want dit was een serieuze tik voor Mertens.

NOG ENKELE TIKKEN ERBIJ

Er zouden er nog een paar volgen, door het verliezen van spannende games, en zo liep Sakkari in de tweede set 5-0 uit. Na het wegwerken van het eerste matchpunt leek er nog een kleine comeback van Mertens aan te komen. Op matchbal 4 bleek het te moeilijk om een return terug in het veld te krijgen en was het dan toch over & out. Sakkari schakelde Mertens uit met 7-6 (9/7) en 6-2.