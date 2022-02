Zelfde verhaal als in Australië? Djokovic op startlijst van prestigieus toernooi maar enkel gevaccineerden welkom

Dreigt Djokovic door dezelfde problematiek als in Australië opnieuw een prestigieus toernooi te missen? Mogelijk, want vaccinatie is verplicht om deel te kunnen nemen aan Indian Wells. Novak Djokovic staat voorlopig op de startlijst voor dat toernooi.

De onwaarschijnlijke saga rond de vaccinatiestatus van Novak Djokovic en de uiteindelijke beslissing om hem te weren uit Australië, zit nog vers in ons geheugen. Inmiddels doen er geruchten de ronde dat Djokovic toch zou overwegen om zich te laten vaccineren. VOLLEDIGE VACCINATIE NODIG Of dat dan nog op tijd is om te kunnen meedoen aan Indian Wells, is nog maar zeer de vraag. Het toernooi begint al op 7 maart en enkel volledig gevaccineerde spelers worden toegelaten. "Met gezondheid en veiligheid als topprioriteit zal deelname aan het toernooi een geldig bewijs van volledige vaccinatie vereisen", staat in een mededeling van de organisatie. Indian Wells wordt zowat beschouwd als het meest prestigieuze toernooi van alle niet-Grand Slams. Novak Djokovic was er reeds vijf keer eindwinnaar bij de mannen.