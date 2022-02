Ruben Bemelmans plaatst zich voor kwartfinales in het Franse Cherbourg na driesetter

Ruben Bemelmans heeft zich deze middag kunnen plaatsen voor de kwartfinales in Cherbourg, een Challenger-toernooi in Frankrijk. Bemelmans haalde het in drie sets van de Fransman Halys.

Ruben Bemelmans, de nummer 218 van de wereld, kreeg in de achtste finales een lastige tegenstander tegenover zich met de Fransman Halys, de nummer 139 van de wereld. De eerste set was meteen ook razend spannend, maar daarin haalde Bemelmans het met 7-6(7/3). Ook in de tweede set waren beide heren aan elkaar gewaagd, maar in deze set trok Halys aan het langste eind met 5-7. Er moest dus een beslissende set afgewerkt worden en daarin was Bemelmans opnieuw de sterkste met 6-3. Onze landgenoot plaatst zich dus voor de kwartfinales in Cherbourg.

