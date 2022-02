Kim Clijsters stelt systeem voor om misbruik padelvelden tegen te gaan en kaart huidige toestand 'Kimback' aan

Kim Clijsters heeft nog eens met de pers gesproken. In eerste instantie over een systeem dat misbruik van padelvelden moet tegengaan. Clijsters is mede-aandeelhoudster van 'Pablo'. Ook de 'Kimback' moest uiteraard dan wel even besproken worden.

Op de vier buitenpleinen van padelclub 'De Boneput', binnen de Kim Clijsters Sports & Health Club, komt een Pablo-totem: een hard-en softwaresysteem voor toegangscontrole via gezichtsherkenning. "Steeds vaker kreeg ik van vrienden te horen dat niet-betalende spelers een padelterrein innamen. Dit terwijl mijn vrienden wel lid waren, maar niet konden spelen", aldus Clijsters.

Padel kan nog een groter publiek aanspreken

"Controle van het terreingebruik via Pablo vormt de oplossing voor deze frustratie", gaat de tennisspeelster verder. Volgens haar is de hype van het padel nog zeker niet voorbij. "Padel kan nog een veel groter publiek aanspreken. Het is een sport die je vrij snel onder de knie hebt. Door de kleinere terreinen is padel fysiek minder zwaar om te spelen in vergelijking met bijvoorbeeld tennis."

In een gesprek met VTM Nieuws heeft Clijsters het ook over haar tenniscarrière, die nog altijd moeilijk op gang komt, omdat ze soms de tijd niet vindt om voldoende toernooien in te plannen. "Ik weet dat ik voor mijn tennis heel veel toernooien, en liefst zo veel mogelijk wedstrijden, moet spelen. De andere helft van mijn brein zegt dat ik thuis moet zijn en moet zorgen dat voor de kinderen alles geregeld is."