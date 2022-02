Greet Minnen overleeft tweede ronde in Grenoble

Greet Minnen is in het Franse Grenoble het derde reekshoofd. Ze won van Stephanie Wagner de tweede ronde.

Het werd een spannende partij tussen Greet Minnen en Stephanie Wagner. De Duitse bood meer dan de nodige weerstand.

Onze landgenote wist de eerste set met 7-5 binnen te halen. Ook in de tweede set liep het niet gemakkelijk voor Minnen. Ze haalde het nu met 6-4.

Minnen plaatst zich voor de derde ronde in Grenoble en speelt later vandaag ook nog in het dubbelspel mee.