Zizou Bergs plaatst zich knap voor kwartfinales in Cherbourg na overwinning tegen nummer 128 van de wereld

Zizou Bergs is aan een sterk toernooi bezig in Cherbourg. Onze landgenoot stond in de 1/8e finales tegenover de Oostenrijker Novak en Bergs haalde het vlot in twee sets. Het werd 5-7 en 2-6.

Zizou Bergs, de nummer 188 van de wereld, stond in de 1/8e finales tegenover de Oostenrijker Novak, de nummer 128 van de wereld. Geen makkelijke opgave, maar in de eerste set sloeg Bergs op het juiste moment toe en won hij de set uiteindelijk ook met 5-7. In de tweede set kende Bergs minder problemen met Novak, want hij kon vlot uitlopen. Uiteindelijk haalde Bergs ook deze set binnen met duidelijke 2-6 cijfers en daardoor staat onze landgenoot in de kwartfinales.