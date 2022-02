Ysaline Bonaventure uitgeschakeld in het dubbelspel in Grenoble

Ysaline Bonaventure is niet in de volgende ronde geraakt van het dubbelspel in het Franse Grenoble. Onze landgenote verloor samen met haar dubbelpartner Korpatsch in twee sets van de twee Britse speelsters Barnett en Nicholis.

Ysaline Bonaventure speelde vandaag met haar Duitse dubbelpartner Korpatsch in Grenoble tegen de Britse speelsters Barnett en Nicholis. In de eerste set waren ze aan elkaar gewaagd, maar Barnett en Nicholis haalden het wel met 4-6. In de tweede set kwamen Bonaventure en Korpatsch er helemaal niet meer aan te pas. Barnett en Nicholis haalden ook deze set binnen met duidelijke 1-6 cijfers, waardoor het toernooi van Bonaventure er op zit.