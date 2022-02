Ysaline Bonaventure kan het Duitse niet echt moeilijk maken op het ITF-toernooi van Grenoble

Voor Ysaline Bonaventure is het enkeltoernooi in Grenoble niet de meest fijne tijd geworden. Een Duitse opponente kreeg ze voorgeschoteld in de eerste ronde: Tatiana Maria. Die bleek toch wel wat te sterk, waardoor Bonaventure er meteen uit ging.

Het regende breaks heen en weer tijdens het wedstrijdbegin. Maria liep 3-1 uit, Bonaventure reageerde prima en haalde de achterstand onmiddellijk op. Het bleef echter bij deze opflakkering, want nadien nam Maria opnieuw afstand. Wanneer ze serveerde voor de set, dwong Bonaventure nog wel twee keer een breakpunt af. Nog in dit game besliste Maria alsnog de eerste set bij haar derde setbal.

Bonaventure keek in het begin van de tweede set meteen tegen een achterstand aan, de uitschakeling dreigde reeds op dat moment. Vervolgens klampte Bonaventure wel aan in een hele serie spannende games. Wanneer ze serveerde om in de wedstrijd te blijven, liep het toch nog een keertje mis. Met tweemaal 6-3 in het voordeel van Maria was de score duidelijk.

NOG WEL IN HET DUBBELSPEL

Bonaventure is wel nog actief in het dubbelspel in Grenoble, nadat ze gisteren een eerste wedstrijd won aan de zijde van de Duitse Tamara Korpatsch. Samen versloegen ze de Letse Kamilla Bartone en de Russische Ekaterina Makarova met 3-6, 6-2 en [10-7].