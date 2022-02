Yanina Wickmayer verliest met haar partner geen enkel spelletje en plaatst zich voor volgende ronde in het dubbelspel in Porto

Yanina Wickmayer heeft samen met haar Japanse partner Nara indruk gemaakt in Porto. Onze landgenote haalde het in het dubbelspel namelijk vlot met 0-6 en 0-6 van het duo Koskel-Logotheti.

Yanina Wickmayer kende deze middag geen problemen in het dubbelspel in Porto. Onze landgenote speelde samen met de Japanse Nara en ze namen het op tegen het duo Koskel-Logotheti. In de eerste set kenden Wickmayer en Nara geen problemen, waardoor ze vlot met 0-6 wonnen.

Ook in de tweede set waren Koskel en Logotheti geen probleem voor onze landgenote en Nara. Zo gunden Wickmayer en Nara het duo opnieuw geen spelletje. 0-6 en 0-6 en dus is Wickmayer door naar de volgende ronde in het dubbelspel.