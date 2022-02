Ruben Bemelmans heeft nu ook in het enkelspel een overwinning beet op de challenger in Cherbourg

Ruben Bemelmans heeft in Cherbourg opnieuw geproefd van de overwinning, nu in het enkelspel. Samen met Zizou Bergs won Bemelmans dinsdagavond al een dubbelmatch. In het enkel was Bemelmans in de eerste ronde te sterk voor Maxime Janvier met 6-2 en 6-4.

Ruben Bemelmans maakte al snel duidelijk wie de toon zou zetten in deze partij. Zijn eerste twee opslagspelletjes haalde Bemelmans blanco binnen en ook op de service van zijn tegenstander kende hij succes. Via vier spelletjes op rij liep onze landgenoot 4-1 uit. Janvier stribbelde nog een klein beetje tegen, maar Bemelmans won de eerste set vlot met 6-2. Ook in het eerste gedeelte van de tweede set een break afdwingen, was duidelijk het plan van Bemelmans. Hij bleef ook druk zetten om dat te kunnen verwezenlijken, deze keer bleef de opslag van Janvier wel overeind. Het was echter uitstel van executie voor de Fransman. Bij 4-4 lukte het Bemelmans toch om zijn opslag nog een keer af te snoepen, waarna nog een laatste spannend game volgde. Opnieuw in het voordeel van Bemelmans.

Lees ook... Ruben Bemelmans en Zizou Bergs overleven thriller in dubbelspel op challenger Cherbourg