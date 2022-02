Neemt Juan Martin Del Potro afscheid van het tennis? Argentijn gaat meteen onderuit in zijn thuisland

Het zou wel eens kunnen dat we Juan Martin Del Potro voor de laatste keer in actie hebben gezien in het tennis. De Argentijn kreeg al meer dan twee jaar te maken met blessures en bij zijn comeback ging Del Potro meteen onderuit. Daarna werd hij zeer emotioneel.

Juan Martin Del Potro leek al uitschijnen dat het toernooi van Buenos Aires misschien wel eens zijn laatste kon zijn en in de eerste wedstrijd ging de Argentijn meteen onderuit. Hij verloor met 6-1 en 6-3 van zijn landgenoot Federico Delbonis. Volgende week zou Del Potro ook nog kunnen deelnemen aan het toernooi van Rio de Janeiro, maar het is nog niet zeker of de Argentijn er gaat bij zijn door de blessures van de voorbije jaren. De carrière van de ex-nummer 3 van de wereld zou zo wel eens voorbij kunnen zijn.