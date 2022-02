Kimmer Coppejans redt liefst negen setballen en gaat met reeks van vijf gewonnen games op rij naar kwartfinales

Weer een zege erbij voor Kimmer Coppejans en eentje die zal bijblijven. De kwartfinales heeft Coppejans alleszins bereikt op het challengertoernooi van Bangalore, in India. Daar hangt een straf verhaal aan vast: Coppejans redde tegen de Turk Celibilek negen setballen.

Dat gebeurde in de eerste set, nadat het nochtans Coppejans was die het best van start ging. Onze landgenoot moest even later toestaan dat het 3-3 werd en alles dus weer te herdoen was. De eerste set draaide uit op een tiebreak. Celikbilek kwam daarin 0-6 voor, maar kreeg die eerste set maar niet afgemaakt. Ook niet bij de drie kansen die nadien nog zouden volgen. Coppejans deed het wel bij zijn derde setbal: 14-12 in de tiebreak.

Veel tijd om te bekomen van het knotsgekke einde van die set was er niet. Celibilek wilde zich nog niet gewonnen geven en liep 1-3 uit in de tweede set. Coppejans had echter nog een ferm reeksje in huis, onder meer door de belangrijke punten te winnen. Met vijf gewonnen games op rij ging Coppejans erop en erover in de tweede set, en zo had hij meteen de kwalificatie voor de kwartfinales beet. Eindstand: 7-6 (14/12) en 6-3.