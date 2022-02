Elise Mertens heeft drie sets nodig, maar plaatst zich wel voor kwartfinales in Sint-Petersburg

Elise Mertens heeft zich deze middag kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het ATP-toernooi van Sint-Petersburg. Onze landgenote had wel drie sets nodig tegen de Kroatische Petra Martic.

Elise Mertens, de nummer 26 van de wereld, kreeg een haalbare kaart in haar tweede ronde met de Kroatische Petra Martic, de nummer 70 van de wereld. Mertens haalde de eerste set ook binnen met 4-6.

In de tweede set had onze landgenote het lastiger en Martic sloeg telkens op het juiste moment toe, waardoor de set naar haar ging met 6-3. Er werd dus een beslissende set gespeeld en daarin kon Martic Mertens niet meer bedreigen. Het werd 2-6 voor Mertens, waardoor de Belgische speelster in de kwartfinales staat.