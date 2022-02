Eerste toernooi Yanina Wickmayer sinds eind 2020 eindigt in eerste ronde op hoofdtabel na driesetter

Yanina Wickmayer speelde in Porto haar eerste toernooi sinds het einde van 2020. De eerste ronde is wel het eindstation geworden. Nadat Wickmayer twee kwalificatiematchen winnend had afgesloten, verloor ze in de eerste ronde in drie sets van Gatto-Monticone.

De Italiaanse, het nummer 202 op de wereldranglijst, deelde van bij de eerste slagenwisselingen de lakens uit. Pas in het zesde spelletje kon Wickmayer echt haar tanden laten zien, maar ook dat ging naar Gatto-Monticone. Gevolg: Wickmayer kreeg een droge 6-0 om de oren. GOEDE REACTIE NA EERSTE SET Het hoort erbij als je na zo'n lange afwezigheid opnieuw je opwachting maakt. De reactie van Wickmayer was wel super. Ze kwam niet alleen meteen op het scorebord in de tweede set, ze nam ook afstand van haar opponente. Die wist de kloof meteen te dichten, waarna het opnieuw Wickmayer was die de volgende games naar zich toe trok. Met setwinst als beloning. Gatto-Monticone kende wel weer de betere start in de beslissende derde set en kwam 3-0 voor. Wickmayer ging nog volop op zoek naar de rebreak. In totaal volgden nog zeven breakballen voor de Belgische, allemaal bleven ze onbenut. Gatto-Monticone greep haar kans om het op de service van Wickmayer af te maken: het werd 6-0, 3-6 en 6-2. Exit Wickmayer dus in het enkelspel, wel komt ze nog in actie in het dubbel.