Zizou Bergs neemt eerste horde in Cherbourg en ontdoet zich na twee spannende sets van Italiaan

Zizou Bergs heeft zich de eerste ronde overleefd in Cherbourg. Na twee spannende sets ging de Italiaan Pellegrino voor de bijl. Met 7-6 (7/4) en 6-4 plaatste Bergs zich voor de volgende ronde op het Franse challengertoernooi.

Andrea Pellegrino (ATP-214) was een haalbare kaart voor Zizou Bergs (ATP-188), die op zoek ging naar nog maar zijn tweede zege van het jaar. Bergs keek meteen tegen een achterstand aan, maar kon die wel onmiddellijk goedmaken. In het verloop van de set was Bergs wel diegene die de meeste kansen afdwong op de service van de tegenstander.

Zo had Bergs bij 6-5 drie keer een setbal, maar de tiebreak kwam er toch. Bergs hield het hoofd koel en maakte het op zijn vierde setpunt wel af. In de tweede set kwam Bergs in twee moeilijke opslaggames wel onder druk te staan. Onze landgenoot hield telkens stand, om bij 4-4 zelf toe te slaan. Die break was doorslaggevend: Bergs serveerde uit met een blanco opslagspel en verwierf zo een plekje in de volgende ronde.