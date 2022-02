WTA-Ranking: Iga Swiatek van 4 naar 8, Paula Badosa komt top 5 binnen

Op de WTA-Ranking zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Vooral in de top 20 is er wel wat veranderd. Zo heeft Swiatek de slechtste zaak gedaan, want ze is van de vierde naar de achtste plaats gezakt.

Slecht nieuws voor Iga Swiatek. Na de Australian Open stond de speelster op een knapper vierde plaats, maar nu is ze weggezakt naar de achtste plaats. Pliskova gaat daardoor naar 4, Badosa naar 5, Muguruza naar 6 en Sakkari naar 7. Collins valt dan weer uit de top 10, want ze staat nu op de 11de plaats. Ons Jabeur stijgt daardoor naar de 10de plaats. Voor Elise Mertens verandert er dan weer niks (26ste plaats), terwijl Alison Van Uytvanck naar de 52ste plaats stijgt.