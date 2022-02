Ruben Bemelmans en Zizou Bergs overleven thriller in dubbelspel op challenger Cherbourg

Ruben Bemelmans en Zizou Bergs vormen in Cherbourg samen een dubbelduo. Een echte thriller werd het in hun eerste partij in het dubbelspel. Tegenstanders Menendez-Maceiras en Safwat gingen finaal voor de bijl met 4-6, 6-1 en [13-11].

Aangezien Bemelmans en Bergs niet gewend zijn om samen te dubbelen, is het logisch dat ze wat op mekaar ingespeeld moesten geraken. Ze keken dan ook al snel tegen een achterstand aan. Ze deden er in het vervolg van de eerste set echt wel alles aan om die ongedaan te maken, maar meerdere breakballen bleven onbenut en dus gebeurde dat niet. NIET ONTMOEDIGD DOOR SETVERLIES Bemelmans en Bergs lieten zich door het setverlies niet ontmoedigen, integendeel. Ze waren nu helemaal in hun ritme gekomen en namen bij het begin van de tweede set onmiddellijk het heft in handen. Door vijf spelletjes op rij te winnen, legde het Belgische duo die set al snel in een beslissende plooi. Een super tiebreak kwam er dus aan te pas. Het zag er daarin al snel goed uit, want Bemelmans en Bergs kwamen 2-5 voor. Menendez-Maceiras en Safwat dichtten die kloof nog helemaal en kwamen zelfs als eersten op matchbal. Die werd werd weggewerkt, waarna Bemelmans en Bergs twee keer op matchpunt kwamen, om het vervolgens bij de derde kans af te maken.