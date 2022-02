Greet Minnen is 21-jarige Française de baas en omzeilt de eerste klip in Grenoble

Greet Minnen heeft gedaan wat ze moest doen: ze rekende in Grenoble af met de 21-jarige Française Alice Robbe. Zo verzekerde Minnen zich van een plaatsje in de volgende ronde. Minnen loste haar favorietenrol in deze partij dus helemaal in.

Als derde reekshoofd verwacht Greet Minnen wel wat van het ITF-toernooi van Grenoble. Dan is een vroege exit zeker te vermijden. Tegen Alice Robbe was Minnen ook de grote favoriete. Bij 2-2 vond onze landgenote het al het moment om eens een versnelling hoger te schakelen. Van 2-2 ging het naar 5-2 en even later was de eerste set binnen.

Opvallend: ook in de tweede set was het bij 2-2 dat Minnen afstand nam van haar concurrente. Even voordien had Minnen al vertrouwen opgedaan door een 0-40 op de eigen opslag te overleven. Eens ze in de tweede set onder stoom gekomen was, keek ze niet meer achterom. Met 6-3 en 6-2 werd de kwalificatie vlot bewerkstelligd.