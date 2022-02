Gillé en Vliegen veren recht met rug tegen de muur en kloppen Nederlanders op weg naar kwartfinales in Rotterdam

Sander Gillé en Joran Vliegen moesten in Rotterdam aan de bak tegen twee Nederlanders. De winnaars zouden zich meteen plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Het waren Gillé en Vliegen die hierin slaagden, al kostte het wel heel wat moeite.

Sander Gillé en Joran Vliegen hadden toch al wat meer bewezen in het dubbelspel dan hun Nederlandse tegenstanders Jesper De Jong en Sem Verbeek en konden dit ook in deze partij al vroeg onderstrepen. Drie van de eerste vier spelletjes gingen naar het Belgische duo. Vanaf dan was het kwestie om op de eigen service niets meer weg te geven en dat lukte bijzonder vlot.

De eerste set was dus al binnen. Toen Gillé en Vliegen 1-2 en een break voor kwamen in de tweede set, zag het er mooi uit. Er volgde echter onmiddellijk een rebreak. In eigen land spelen was uiteraard wel een extra prikkel voor De Jong en Verbeek. De Nederlanders beten zich vast in de wedstrijd en trokken ook de tiebreak naar zich toe.

VAN 5-8 NAAR 10-8

Een beslissende derde set bestaat in Rotterdam uit een super tiebreak. De eerste vier punten in die super tiebreak waren voor De Jong en Verbeek. Gillé en Vliegen met de rug tegen de muur dus, maar ze kwamen nog helemaal terug en gingen erop en erover: van 5-8 ging het naar 10-8. Het werd dus 6-4, 6-7 (2/7) en [10-8] voor de Belgen.