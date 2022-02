David Goffin komt opnieuw top 50 binnen op ATP-Ranking

Goed nieuws voor David Goffin. Onze landgenoot is namelijk vijf plaatsen gestegen op de ATP-Ranking, Daardoor staat hij opnieuw in de top 50, want Goffin is nu op de 47ste plaats terug te vinden.

David Goffin is niet zo goed aan het nieuwe seizoen begonnen, waardoor hij na de Australian Open uit de top 50 viel op de ATP-Ranking, maar nu behoort Goffin wel opnieuw tot de 50 beste spelers ter wereld. Goffin is namelijk gestegen van de 52ste naar de 47ste plaats op de ATP-Ranking. In de top 10 zijn er dan weer geen wijzigingen terug te vinden. Zo blijft Novak Djokovic de nummer 1 van de wereld voor Medvedev en Zverev.

