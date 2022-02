Alison Van Uytvanck ondanks winst in eerste set al uitgetennist in Sint-Petersburg

Het WTA-toernooi van Sint-Petersburg zit er al op voor Alison Van Uytvanck. Ze won wel de eerste set in haar eersterondepartij tegen Kaia Juvan, maar nadien liep het alsnog mis. In het dubbelspel had Van Uytvanck ook reeds verloren.

Van Uytvanck moest in het begin al achtervolgen. Het lukte toen wel nog om snel orde op zaken te stellen. Bij 4-4 kon het nog alle kanten uit in de openingsset. Vervolgens won Van Uytvanck acht van de volgende negen punten en zo zat die eerste set er toch ineens op.

Het was in de tweede set strijden voor elk punt, met breaks heen en weer. Opnieuw werd het 4-4, Van Uytvanck was dus slechts twee spelletjes verwijderd van winst. Deze keer was het wel Juvan die de set het sterkst eindigde. Alle bordjes hingen dus weer in evenwicht.

VAN UYTVANCK BOTST OP VERDEDIGING JUVAN

Van Uytvanck stuitte vaak op de verdediging van Juvan en kreeg ook stilaan te kampen met fysieke last. Eens het geen 3-3 werd maar 4-2 voor Juvan, stonden de sterren uiterst goed voor de Sloveense. Met 4-6, 6-4 en 6-3 haalde ze het laken naar zich toe. Van Uytvanck had aan de zijde van Shuai Zhang ook al verloren in de eerste ronde van het dubbel. Russinen Rakhimova en Shalimova klopten hen met 3-6, 6-3 en [10-4].