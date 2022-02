Wickmayer moet er wel voor knokken in tweede partij en gaat via super tiebreak naar hoofdtabel Porto

Yanina Wickmayer moest in Porto wel knokken voor de zege in haar tweede kwalificatiematch, nadat ze amper tegenstand kende in haar eerste partij. Wickmayer stapte wel opnieuw als winnares van de baan en haalde het met 7-6 (7/2), 4-6 en [10-5].

Clervie Ngounoue was de tegenstandster van Wickmayer in de tweede kwalificatieronde en die zou onze landgenote zeker de overwinning niet cadeau doen. Drie keer herhaalde zich een opmerkelijk gegeven in de eerste set: na een break volgde onmiddellijk weer een rebreak. In de tiebreak kwam het betere tennis wel duidelijk van Wickmayer.

TIENER ONTFUTSELT WICKMAYER EEN SET

Met de uitzondering van één game was Ngounoue, een amper 15-jarige speelster uit de Verenigde Staten, wel diegene die de meeste kansen afdwong op de service van de opponente in de tweede set. Aan het einde van die set slaagde de tiener er dan ook in om het verschil te maken.

Op het ITF-toernooi geldt het concept van de super tiebreak in een eventuele beslissende derde set. Wie eerst in die tien punten scoort en een verschil van twee punten kan realiseren, wint dus. Wickmayer liep ruim uit naar 8-4. Nadien was het enkel nog kwestie om het af te maken. Met kwalificatie voor de hoofdtabel bezorgt Wickmayer zichzelf opnieuw een volgende kans om wedstrijdritme op te doen.