Nog onzeker hoe het er na ITF-Porto uitziet voor Wickmayer, al dan niet met trainer: "Volgende maanden duidelijker"

Op het ITF-toernooi van Porto maakt Yanina Wickmayer deze week haar rentrée. Een trainer om mee te reizen had ze aanvankelijk nog niet voorzien. Rond toernooiplanning moet er nog heel wat duidelijk worden. Porto is het beginpunt, dat staat wel vast.

Een reden waarom Wickmayer er nog geen zicht op heeft welke toernooien ze na Porto allemaal gaat spelen, is haar ranking. Of beter gezegd het gebrek daaraan. "Ik heb geen actueel klassement, maar wel een beschermd klassement. Dat kan ik in twaalf toernooien gebruiken. En als ik het niet kan gebruiken, is het beginnen vanaf nul."

UITSTEKENDE VOORBEREIDING

Een vaste trainer heeft ze ook nog niet: een gevolg van de onzekerheid rond haar kalender. "Ik heb heel de voorbereiding gedaan bij Tennis Vlaanderen, met Alain De Vos die in Wilrijk trainer is. Ik heb op dit moment geen trainer die meereist, omdat ik niet heel goed wist wat de planning gaat zijn. De voorbereiding was echt top. Ik heb heel goede trainingen gedaan en had een heel goede begeleiding."

Wickmayer maakt er zich niet ongerust in en denkt dat het wel goedkomt. "We zullen de volgende maanden zien wat op mijn pad komt en hoe de toernooiplanning eruit ziet. De volgende maanden zal duidelijk worden welke toernooien ik kan spelen, al dan niet met een trainer." Eerst hopelijk een goed toernooi spelen in Porto, in Portugal.